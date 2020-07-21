شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال» تقترح ضوابط جديدة على الحكومة لزيادة التنافسية ضد المنتج المستورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت جمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس على عيسي، بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تتضمن مقترحات لحماية السوق المصري من الإغراق وزيادة تنافسية المنتجات والسلع الوطنية ضد المستوردة.

وأصدرت لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، برئاسة مجد الدين المنزلاوي، دراسة حول أثر تدفق المنتجات والبضائع الأجنبية إلى السوق المصرية، في ظل توجه العديد من الدول للتصدير بشراهة وغزو الأسواقأ لكسر حالة الركود التي تسيطر عليها نتيجة انتشار فيروس كوروناأ وتبعاتها على التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وتتضمنت المذكرة عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ضد السلع والبضائع المستوردةأ خاصة والتي لها مثيل مصري، وذلك باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية وذلك على مستوي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفيما يختص بالمشروعات الحكومية، اقترحت الجمعية، إلزام الجهات الحكومية عند التعاقد مع المكاتب الإستشارية أن يشتمل العقد على بند صريح ينص على إلزامها بأن تضع قوائم للشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات من الشركات والمصانع المصرية فقط دون الشركات الأجنبية (Vender List)، وفي حالة عدم الإلتزام يعتبر هذا إخلال جسيم ببنود التعاقد .

ودعت الجمعية إلى قيام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بدعوة وزيرة التجارة والصناعة لعقد إجتماع موسع مع رؤساء وأصحاب المكاتب الإستشارية في مصر والتي تتعاقد على المشاريع الكبرى، وحثهم على وضع الشركات والمصانع المصرية في قوائم الشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات وذلك من منطلق مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي للعاملين في المصانع والشركات المصرية مع التأكيد على دورهم الوطني في الحفاظ على الصناعة الوطنية من الهجمة المتوقعة من الشركات الأجنبية لاغراق السوق المصري.

كما اقترحت، دعوة الشركات والمصانع المصرية للتقدم بمواصفات منتجاتها المطابقة للمواصفات العالمية والتي تعاني من المنافسة غير العادلة من الواردات الأجنبية. وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تلك الاجراءات المقترح اتخاذها من جانب الحكومة سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في الحفاظ على الإقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية من الإنهيار، وبالتالي الحفاظ على العمالة الخاصة بها، إضافة إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي الذي يتم إهداره في الواردات.

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