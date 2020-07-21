شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الأبراج الشاطئية وموقع الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الهيئة والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على ما تم بها من أعمال.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه جولتهم، بتفقد منطقة «الداون تاون» حيث أكد على ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات بكل المبانى، وكذا التزام الشركات المنفذة بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمنطقة، ثم توجه إلى منطقه الأبراج الشاطئية واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، وتجول بأحد الأبراج، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الواجهات، مرورًا بالكباري والبواغيز بالمدينة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية وتجول بالمباني المقامة بها، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب حول المنطقة، بالإضافة إلى تفقد منطقة الحي اللاتيني، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال بالحي، وكذا تفقد كومباوند الـ700 فدان للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروع.

وفي ختام جولته، تفقد نائب رئيس الهيئة، موقع الجامعة الأهلية بالمدينة، وأكد على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب الخاص بها حيث من المقرر بدء الدراسة بها العام المقبل، كما قام بتفقد مشروع سكن مصر، وشدد على الاهتمام بألوان الواجهات.