شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطلق الجائزة التقديرية للجهود التطوعية في ظل جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة، أمس الاثنين، على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، الجائزة التقديرية للجهود التطوعية في ظل جائحة كورونا، وذلك بهدف تفعيل ثقافة التطوع الفردية أو الجماعية، وتقدير الجهود والمبادرات التطوعية خاصة النسائية منها، التي وفرت مستلزمات العلاج، أو الوقاية، أو تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وغيرها، للأسر المحتاجة والتي تضررت من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضعت إدارة الجائزة، شروط للمبادرات، وهي: أن تكون المبادرة فردية أو لمجموعة أفراد وليست تابعة لمؤسسات مجتمع مدني أو رجال أو سيدات أعمال، وتتميز المبادرة التطوعية بالبساطة، وقلة الاعتماد على الموارد أو مصادر التمويل، والاعتماد على الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو الأشخاص، أي الاعتماد على خبراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم، وعدم الحصول المؤسسين على مكاسب منها، بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة مباشرة لمرضى كورونا وأهاليهم، ويستفيد من المبادرة أكبر عدد من المنتفعين، وأن يكون تقديم المعينات ومستلزمات الوقاية كالكمامات والأجهزة وخلافه دون مقابل، ويكون تقديم الخدمات الطبية من مختصين (أطباء أو ممرضين ) تطوعاً أو بأجور رمزية.

والجائزة عبارة عن شهادة تقدير ودرع تميز سوف تحصل عليها المبادرة التي تنطبق عليها المعايير التي وضعها المجلس.