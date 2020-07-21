شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الغوص ترفض تخفيض رسوم المحميات وتطالب بإلغائها حتي تجاوز أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض ملاك مراكز الغوص واللنشات البحرية بالبحر الأحمر، قرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم الزيارة للمحميات، مطالبين بإلغاء الرسوم بشكل نهائي حتى تجاوز أزمة فيروس كورونا، واستعادة الحركة السياحية في ظل ضعف الإقبال السياحي.

وأعلنت غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر، أن وزيرة البيئة وافقت على تأجيل تحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية حتى تجاوز أزمة كورونا وفي إطار التعاون المشترك بين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ووزارة البيئة، وبعد تقييم تداعيات الوضع الراهن ومن منطلق الدعم الحكومي لقطاع الغوص والأنشطة البحرية نتيجة أزمة كورونا العالمية، فقد وافقت وزيرة البيئة على مساندة القطاع وأصدرت قرارا برقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٠، بإجراءات تحفيزية للمساعدة في استعادة النشاط في ظل هذه الظروف وكانت كالتالي:

- تخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإرجاء تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ على مناطق الإدارة البيئة حتى نهاية مارس٢٠٢١ لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول إبريل٢٠٢١، على أن تقوم المنشآت التي تسير رحلات بمناطق الإدارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

- تخفيض الرسوم المقررة على الأفراد بموجب القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بنسبة ٥٠٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر- دون السفاري- حتى نهاية مارس ٢٠٢١ لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول إبريل ٢٠٢١.

- تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بنسبة ٥٠٪ على لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتى نهاية مارس ٢٠٢١ لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل ٢٠٢١. - يحصل رسم زيارة إسبوعيا مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة على الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند ٨ إلى البند ١٢ من المادة الأولي من القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.

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مراكز الغوص ترفض قرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم الزيارة للمحميات وتطالب بإلغائها