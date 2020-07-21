شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الأربعاء ... والقاهرة «34» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية غرباً وعلى مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 65 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «41- 28»، الأقصر «42– 31»، أسوان «43 – 31».

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