شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يسلّم 17 كرسي متحرك لذوي الهمم من أبناء قرية في شبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، 17 كرسي متحرك للأشخاص ذوي الهمم وللأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى «مشايات وأجهزة تعويضية» بالتعاون مع جمعية مصطفى محمود الخيرية ومديرية التضامن الإجتماعي ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتم تنفيذها بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ مجدي حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية

حرص محافظ القليوبية على تسليم الكراسي لذوي الهمم الذين تم اختيارهم من قبل مديرية التضامن الإجتماعي بعد عمل البحوث الإجتماعية اللازمة لهم، وإستمع المحافظ إلى مطالبهم والتي تمثل بعضها في توفير معاش تكافل أو كرامة أو فحص معاش موقوف أو إجراء عمليات طبية، حيث وجه المحافظ ببحث المطالب وحلها فورا.

وأكد محافظ القليوبية على أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الأكثر فقراً وتوفير كافة المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقة موضحاً أن تنظيم مثل هذه الفاعليات وتوزيع الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة التي تعينهم على المعيشة والحياة الكريمة، مشيداً بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» والتي تعمل على توفير مقومات وخدمات مختلفة للفئات الاكثر احتياجا بالمجتمع، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير التسهيلات اللازمة لكافة الفاعليات التي توفر خدمة أفضل للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات.

تسليم كراسى متحركه لذوى الهمم فى القليوبية (1)

تسليم كراسى متحركه لذوى الهمم فى القليوبية (1)

تسليم كراسى متحركه لذوى الهمم فى القليوبية (1)

تسليم كراسى متحركه لذوى الهمم فى القليوبية (1)

تسليم كراسى متحركه لذوى الهمم فى القليوبية (1)