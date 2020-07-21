شكرا لقرائتكم خبر عن شحن ٤٣٠٠ طن صودا وتداول ٢٩ سفينة لموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MAR MARA، التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.4 متر لشحن 4300 طن صودا كاوية من الميناء. وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة ، سجل منها ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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