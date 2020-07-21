شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «البلاغة».. ووكيل الأزهر يتفقد لجان المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى امتحان مادة «البلاغة»، اليوم الثلاثاء، حيث لم ترد أية شكاوى إلى غرفة عمليات الأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم، لجان بنين سرس الليان والباجور وقراءات الباجور التابعين لمنطقة المنوفية الأزهرية، في اليوم الثالث عشر من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة البلاغة.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.

ونبه وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان على أن الصفحات التي تروج للغش هي الأخطر على مستقبل الطلاب، لأنها تخدعهم وتنشر امتحانات السنوات الماضية مما يؤثر على الطلاب لاعتمادهم عليها وترك المذاكرة، مؤكدًا أن الغش آفة خطيرة على المجتمع، كما أنه يؤثر على الطلاب الذين يذاكرون طوال العام، مما يتساوى من ذاكر بمن لم يذاكر وهذا ليس فيه أي عدل.

من جانبهم قدم الطلاب الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه المستمر لهم والسماع لمطالبهم والتوجيه بتنفيذها، كما أشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020 من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

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كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.