شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات.. وتغيب 71 طالبًا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة عن ارتياحهم من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، والذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأكد عدد من الطلاب بمحافظة البحيرة أن الامتحان «سهل»، معبرين عن سعادتهم من الامتحان.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وان الامتحانات سارت سيرًا حسنًا، وانتهى الامتحان فى موعده وفق الجدول المعلن من الوزارة.

وأوضح «سعد» بأن عدد الطلاب المقيدين بشعبة الرياضيات لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بلغ عددهم ألفين و793 طالبًا وطالبة، وحضر الامتحان منهم ألفان و722 طالبًا وطالبة، بينما تغيب 71 من الطلاب بنسبة حضور 98 % من المقيدين.

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى البحيرة

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى البحيرة

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى البحيرة

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى البحيرة