شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 150 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ إجمالى البضائع المتداولة بالميناء ١٥٠ ألف طن منها سلع استراتيجية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إنه تواجد بالميناء 60 سفينة، ووصلت 9 سفن، وغادرت 10 سفن أخرى، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 19 سفينة من بينها 3 سفن حاويات، و11 سفينة بضائع عامة، وسفينتان صب سائل يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 76 ألف طن صويا وخشب جار تفريغها، وتواجد بالمخطاف الخارجي 20 سفينة.

وأشار «الغندور» إلى دخول وخروج 9452 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 117 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1218 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1478 حاوية.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع.

وشدد «شاهين» على بذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، وضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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