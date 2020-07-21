شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: الرياضيات البحتة في مستوي الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن إمتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط. وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء أمورهم أعربوا عن سعادتهم بسبب الرياضيات البحتة، قائلين: «ختامها مسك الحمد لله».

وأوضحت أن الفرحة كانت على وجوه الطلاب وأولياء الأمور لأنهم انتهوا من امتحانات الثانوية العامة، بعد توتر وضغط عصبي كبير طوال فترة الامتحانات وفي ظل جائحة كورونا.