شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح طلاب الثانوية العامة لسهولة الجبر وزغاريد أمام اللجان لانتهاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة.

وعبر الطلاب عن رضاهم لمستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية، فيما شهدت اللجان حالة من الفرحة لطالبات الثانوية العامة حيث تعالت أصواتهم بالزغاريد.

وتوافد الطلاب على اللجان وسط ارتداء "الكمامه" للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن ارتداء عدد من الطلاب القفازات وبعضهم ارتدى أقنعة زجاجية للوجه.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، الأحد 21 يونيو، وتنتهى اليوم 21 يوليو، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس واليوم الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحظة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.