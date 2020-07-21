شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: غرفة عمليات لتذليل أى عقبات خلال صرف معاشات أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لتذليل أى عقبات فى عمليات الصرف، وأيضا متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه سيتم إعداد جداول منظمه لصرف معاشات أغسطس حيث سيتم تقديم الصرف إلى يوم 25 يوليو الجارى بدلا من أول الشهر المقبل وحتى 10 اغسطس وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والوقايةمن فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار تخفيف العبء على أصحاب المعاشات، كما سيتم صرف معاشات أغسطس وفقا لشرائح على عدده ايّام منعا للتكدس امام منافذ الصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

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كانت الجريدة الرسيمة قد نشرت قرارا لرئيس الجمهورية حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة أربعة سنوات برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد، وعضوية سامى عبد الهادى نائبا لرئيس الهيئة ومحمد سعودى نائب لرئيس الهيئة.

‎وشمل القرار عضوية أيضا كل من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس إدارة الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه وممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهم رئيس الهيئة وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجال عمل الهيئة يختار هم رئيس مجلس إدارة الهيئة.