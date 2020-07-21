شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبى فى 3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبى فى كلا من لندن وباريس واشنطن، واوضحت ان شروط شغل الوظيفة هى ان يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة ويتراوح السن من 40 إلى 50 سنة وأن يكون حاصلا على دكتوراه او ماجستير فى نفس التخصص واجادة اللغة الانجليزية بجانب لغة البلد المتقدم لها

وأكدت وزارة الصحة، تقديم الطلبات باليد فى الإدارة العامة لشؤون الافراد فى موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و 4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.