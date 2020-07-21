شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، في مجال أعمال تلك الإدارة.

أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 ألف و 598 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.