محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام كمية من مخدر البانجو بحوزة سائق داخل سيارته الملاكي. كانت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة الغربية) حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (15 لفافة كبيرة من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يضبط 30 كيلو بانجو بحوزة سائق في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.