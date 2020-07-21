بالأسماء.. حركة تنقلات بين مفتشي المباحث بشبرا والشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن القاهرة، بإجراء حركة تنقلات بين مفتشي المباحث وعدد من مأموري الأقسام.

وتم تصعيد العقيد خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة إلى مفتش مباحث شبرا، والعقيد محمد الشموتى رئيس مباحث بولاق أبو العلا إلى مفتش مباحث الشروق وبدر، وتم تصعيد العقيد أحمد عبد العزيز إلى المتاجر، كما تم إجراء عمليات نقل لمأمورى وعدد من النواب لأقسام الشرطة.

أجرى مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين مفتشي المباحث وعدد من مأموري الأقسام.

شملت الحركة، تصعيد العقيد خالد سيف، رئيس مباحث حدائق القبة إلى مفتش مباحث شبرا، والعقيد محمد الشموتى، رئيس مباحث بولاق أبو العلا إلى مفتش مباحث الشروق وبدر.

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وجرى تصعيد العقيد أحمد عبد العزيز إلى قسم مكافحة سرقة المتاجر، كما تولى العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الزيتون.

كما نفذت عمليات نقل لمأموري وعدد من النواب لأقسام الشرطة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر منذ أيام قليلة حركة التنقلات الخاصة بضباط الشرطة.

وركزت الحركة، على تدعيم القطاعات الشرطية بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات، والدفع ببعضهم للتعامل مع البؤر الإجرامية والعناصر المطلوبة، ولاستكمال الحملات الأمنية تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، وتدعيم القطاعات الشرطية بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية.

وركزت الحركة، على تدعيم القطاعات الشرطية بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات، والدفع ببعضهم للتعامل مع البؤر الإجرامية والعناصر المطلوبة، ولاستكمال الحملات الأمنية تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، وتدعيم القطاعات الشرطية بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية.