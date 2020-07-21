قبل إغراق الأسواق بها.. ضبط 34 ألف كمامة مجهولة المصدر خلال حملات تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2 طن " دواجن") غير صالحة الاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

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وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (1.625طن سلع غذائية "أرز أبيض"- عدد (1080) عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائي وتحت التجهيز ، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج ( مجهولة المصدر ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (201) قضية بإجمالي مضبوطات (4403) عبوة سجائر.