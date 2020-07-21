وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

جاء بالبرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة".

وتابعت البرقية: "يـُجسد الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو في كل عام تخليدًا لملحمة في سجل النضال الوطني عندما وقف الجيش المصري معبرًا عن الشخصية المصرية الأبية التي كانت ومازالت تـُناضل من أجل إعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية واليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن المفدى في الارتقاء نحو التنمية والازدهار.. بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصري العظيم".

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وأضافت البرقية: "حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر قائدًا مظفرًا.. وجعل لمسيرتكم الوطنية المعطاءة من نصرته تـَعالى السند والعماد.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير ".

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

جاء بالبرقية:" يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام التوفيق والسداد".

وأضافت البرقية:" تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان.. ويأتي احتفالنا بها في كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان.. في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حــفظ الله مصـر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة.. إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير".