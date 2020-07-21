الداخلية تُحبط تهريب شحنة من مخدر الكبتاجون بقيمة 35 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا البحري. أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحري اعتزام (سائق بوكالة ملاحية).. تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش المتهم، عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة للتوكيل، أسفرت أعمالها عن ضبط 61 كيس تحوي كميات كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر.. بلغت (58285) قرص، مخفيه داخل كيس بلاستيكي يحوي مواد غذائية متنوعة. وقُدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 35553850 جنيهاً تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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