بإجمالي 650 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب بضائع وقطع غيار في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات إنتاج وتجهيز أقمشة") بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة (650 ألف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت إدارات قطاع أمن المنافذ، 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات المسطح المائي، انتحال صفة).

ونجحت إدارات أمن المنافذ في ضبط 1091 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 132 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.