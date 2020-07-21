موجهاً بتوفير الخدمات.. مدبولي يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية بسانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، يُرافقه عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، عددًا من مشروعات الإسكان المختلفة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة أهالي سانت كاترين.

وتفقد رئيس الوزراء أيضًا نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، يضم 346 وحدة سكنية، ومشروع البيوت البدوية التي نفذتها وزارة الإسكان لأهالي المنطقة، بما يتناسب مع نمط المعمار والمعيشة التي اعتادوها، ويبلغ عددها نحو ١٠٠ بيت بدوي.

وأشاد مدبولي بجودة الوحدات المنفذة، سواء الإسكان الاجتماعي، أو البيوت البدوية، موجهاً بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بهذه المشروعات.