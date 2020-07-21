وزير الري يبحث مع نظيره السيراليوني العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، مع فيليب لانسانا وزير الموارد المائية لدولة سيراليون، وبحضور ماهر المهدي سفير مصر لدي سيراليون وبعض الخبراء الفنيين من الجانبين، العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية والدعم الفني المتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير السيراليوني، الحاجة لتقديم الدعم لصيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد المائية وإلى إنشاء قسم للموارد المائية في الجامعة ببلاده.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، حرص الجانب المصري على تقديم الدعم في مجال بناء القدرات بالبدء بتناول الموضوعات المطروحة، على أن يتم التدريب عن بعد كخطوة أولى في ظل الظروف الحالية، ثم يتم التدريب بالمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

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وأشار وزير الري، إلى إمكانية المساعدة في إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد أساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة أو من خلال أساتذة الجامعات.

وثمن الدكتور عبدالعاطي، هذا التعاون والذي يعبر عن عمق العلاقات بين الأشقاء الأفارقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السيراليوني عن امتنانه للجانب المصري على تقديم الدعم الفني والتعاون المشترك والمستمر بين البلدين في كافة المجالات.