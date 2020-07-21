أخبار مصر | عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة حديثة، التي أجرتها جامعة ساوثمبتون أمس الاثنين، عن عقار جديد يعرف باسم على دواء "إس إن جي 001” لعلاج فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج أولية لاختبارات، أنه يحد بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا شكلًا حادًا.

وترصد في الخليج 365 في السطور التالية أبرز التفاصيل عن عقار "إس إن جي 001" لعلاج فيروس كورونا:

التجارب الأولية:



وفق الدراسة خضع ما يقرب من 100 مريض، الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء الذي يؤخذ بالتنشق، وقد انخفض معدلات الخطر بنسبة تصل الي 79 في المئة مقارنة بالأخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث كان يستلزم تركيب جهاز تنفس اصطناعي لهم. وفق الدراسة خضع ما يقرب من 100 مريض، الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء الذي يؤخذ بالتنشق، وقد انخفض معدلات الخطر بنسبة تصل الي 79 في المئة مقارنة بالأخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث كان يستلزم تركيب جهاز تنفس اصطناعي لهم. مميزات الدواء: Advertisements



يتميز العقار بأنه يعطي المرضى فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث أنه لم تسجيل أي حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء “إس إن جي 001". يتميز العقار بأنه يعطي المرضى فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث أنه لم تسجيل أي حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء “إس إن جي 001". كما يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحول فيه، أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، وفق لآراء القائمون علي الدراسة.