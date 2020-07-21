أخبار مصر | برلماني: الجيش المصري ليس له أي أهداف سوى الحفاظ على الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الجيش المصري ليس له أي أهداف سوى الحفاظ على الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى في الإتجاه الغربي ضد أعمال المليشيات والعناصر الإرهابية التي تهدد الحدود الغربية للبلاد.



وأضاف في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن قرار المجلس جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الدستور، ومنها المادة (152) التي تنص على " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى".



وتابع عضو مجلس النواب، ان الجيش المصري لم يكن يوما جيشا معتدي عبر تاريخه، وليس له أية أهداف سوي الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والدفاع عن سيادتها، مؤكدا ان ١٠٠ مليون مصري يقفون خلف قواتهم المسلحة لمساندتها في مهمة الدفاع عن الأمن القومي وحماية البلاد، ومستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.



وأضاف بسيونى، سبق لمجلس النواب المصري بحضور رئيس مجلس النواب الليبي الشرعي، المستشار عقيلة صالح، ان فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الامن القومي المصري والعربي، وهو ما تأٔكد في الجلسه السرية لمجلس النواب المصري أمس، والتي وافق خلالها المجلس على السماح بإرسال بعض القوات المصرية إلى ليبيا بناء على طلب السلطة الشرعية بها لحماية الامن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب المصري كانت بما يشبه الإجماع لثقة النواب في الرئيس السيسي.



وأوضح الدكتور حسن بسيونى، ان بموجب قرار البرلمان بالسماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، أصبح هناك شرعية قانونية لدى رئيس الدولة في إرسال ما يراه من القوات المسلحة خارج الحدود في سبيل الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا، ان الدولة المصرية لن تسمح لأى أحد بأن يهدد أمنها القومى، الذى يعد خط أحمر، وهو ما أكده وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل مرارا وتكرارا.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار يتعلق بالأمن القومي المصري وهوشأن مصري عربي، مضيفا، ونثمن الموقف المصري ونشيد به ونأمل أن يرتدع الآخرون.