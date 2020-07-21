أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار بيع الكمامات على الأرصفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار بيع الكمامات على الأرصفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب، جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن انتشار بيعة الكمامات علي الأرصفة والأماكن غير المتخصصة.

وحذر "طلعت" في طلبه، اليوم الثلاثاء، من استمرار بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات "المضروبة"، على الرغم من التحذيرات المتوالية من مخاطرها، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية في مواجهة انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات.

وقال النائب، إن استخدام هذا النوع من الكمامات ضرره أكثر من نفعه، حيث إن بعضها قد يكون سببا في نشر العدوى بفيروس كورونا من ناحية أو التسبب في الإصابة بأمراض أخرى من ناحية أخرى لأنها مصنعة بطريقة عشوائية وبدون أي مواصفات".

وطالب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل حملات مكثفة لمنع بيع هذه الكمامات، موضحا أن هناك بعض الجهات تقوم بتوفير الكمامات المطابقة وبأسعار مناسبة، فضلا عن إتاحتها على بطاقات التموين.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

