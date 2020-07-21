أخبار مصر | عضو "اتصالات النواب" يحذر من بيع الكمامات المضروبة بالأسواق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "اتصالات النواب" يحذر من بيع الكمامات المضروبة بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خطورة بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات "المضروبة"، على الرغم من التحذيرات المتوالية من مخاطرها.

وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه انتشر بيعها على الأرصفة وفي الأماكن غير المتخصصة.

جاء ذلك في طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية في مواجهة انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات.

وقال جون طلعت: استخدام هذا النوع من الكمامات ضرره أكثر من نفعه، حيث إن بعضها قد يكون سببا في نشر العدوى بفيروس كورونا من ناحية أو التسبب في الإصابة بأمراض أخرى من ناحية أخرى لأنها مصنعة بطريقة عشوائية وبدون أي مواصفات".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.