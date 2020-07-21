أخبار مصر | رئيس "محلية البرلمان" يحذر من كوارث شاطئ النخيل بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "محلية البرلمان" يحذر من كوارث شاطئ النخيل بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن خطورة المشكلات التى يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذى تسبب في غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشكلات التى يواجهها هذا الشاطئ في حضور محافظ الإسكندرية، إن هذا الموضوع خطير، وبالأخص بعد الحادث الأخير والذى تسبب في غرق عدد من الشباب مما يستدعى ضرورة الإسراع لحلها.

وأشار إلى أن اللجنة دعت كافة المسئولين بمافيها شركة المقاولين العرب والتى دشنت عدد من المصدات داخل المياه.

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طالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بضرورة العمل على تلافى كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذى ابتلع كثير من الغرقى.



وقال "سليمان "خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن شاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية في منتهى الخطورة، ولذلك صدر قرار بغلقه، وكان من الأولى بالأجهزة التنفيذية ان تتحرك بشكل قوى لتطبيق هذا القرار ولو باستخدام القوة البسيطة لمنعهم.



وشدد "سليمان" على ضرورة الاستمرار في عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادى والذى جرفته المياه داخل شاطئ النخيل بسبب الدوامات.