أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٠ الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والوفد المرافق من الجهاز بحضور كلا من محمد مسعد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء، فاطمة بهاء الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الرئيس التنفيذي شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أحمد شتا رئيس الإدارة المركزية لإدارة المناطق الساحلية، أحمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

وتم زيارة مبني تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال انشائية والجدول الزمني للمشروع وزيارة المعامل الأخرى معمل الحمولة الفضائية معمل النموذج الهندسي الغرفة الحرارية.

وتحدث الدكتور محمد القوصي ورحب بالسادة الحضور من جهاز شئون البيئة ودور الوكالة في التعاون مع الجهات المختلفة وحرص وكاله الفضاء المصرية علي التعاون مع جهاز شئون البيئة بأنة هو المستخدم النهائي والجهاز يعلم المطالب الذي يحتاجها وتكون الوكالة مسئولة عن تنفيذها وهذا يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وتحدثت الدكتورة إيناس أبو طالب عن دور جهاز شئون البيئة وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في المشروعات التي تخدم المجتمع المصري وفي ختام الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وكاله الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروعات مشتركة عن تأثير التغيرات المناخية علي مصر.