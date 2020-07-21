أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم زيارة مبني تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال انشائية والجدول الزمني للمشروع وزيارة المعامل الأخرى معمل الحمولة الفضائية معمل النموذج الهندسي الغرفة الحرارية.
وتحدث الدكتور محمد القوصي ورحب بالسادة الحضور من جهاز شئون البيئة ودور الوكالة في التعاون مع الجهات المختلفة وحرص وكاله الفضاء المصرية علي التعاون مع جهاز شئون البيئة بأنة هو المستخدم النهائي والجهاز يعلم المطالب الذي يحتاجها وتكون الوكالة مسئولة عن تنفيذها وهذا يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وتحدثت الدكتورة إيناس أبو طالب عن دور جهاز شئون البيئة وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في المشروعات التي تخدم المجتمع المصري وفي ختام الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وكاله الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروعات مشتركة عن تأثير التغيرات المناخية علي مصر.