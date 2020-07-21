أخبار مصر | نائبة بالشرقية: مصر قادرة على حماية أمنها القومي داخليا وخارجيًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائبة بالشرقية: مصر قادرة على حماية أمنها القومي داخليا وخارجيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير تقبية، نائبة بالشرقية وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على تفويضها العام والمطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود المصرية، مشيرة إلى أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي داخليا وخارجيا.

وأوضحت تقبية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبي للسماح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية أمن ليبيا القومي، لافتة إلى عمق العلاقات بين البلدين مما يستوجب التدخل لحماية الأمن القومي للبلدين.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر طوال الفترة الماضية تعمل على حل الأزمة الليبية بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، ولكن التدخل التركي في ليبيا هو السبب الرئيسي بإلزام مصر بالتدخل لحماية أمن ليبيا ومصر القومي.