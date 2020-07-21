أخبار مصر | وكيل البرلمان: القوات المسلحة هي العمود الفقري للأمة العربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: القوات المسلحة هي العمود الفقري للأمة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد: إن إرسال مصر لقوات عسكرية خارج البلاد لمواجهة الغزو التركي على الأراضي الليبية يأتي لحفظ الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلي أنه قدم التحية للقوات المسلحة على دورها الوطني والإقليمي وذلك أثناء مناقشة البرلمان إرسال الجيش في مهام قتالية خارج الحدود بالاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأكد "وهدان" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة المصرية هي العمود الفقري للأمة العربية وهي حائط الصدى في مواجهة تفتيته وتقسيمه، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع خطوط حمراء للأمن القومي المصري لا يمكن لأي ميليشيات إرهابية تدعمها حكومات ودول تجاوزها، مؤكدا أن تدخل مصر إنما هو لحفظ ليبيا من خطر التقسيم، ومنع ميليشيات أردوغان من الاستيلاء على موارد ليبيا النفطية واستمرار التوسع في أفريقيا.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الشعب والبرلمان بكل انتمائهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية في منع الميليشيات التركية من التغلغل في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن مصر عازمة بقوة وبدون أي تهاون في دحر قوة الإرهاب ومن يدعمهم.

مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

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ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء أمس الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح قبل أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.