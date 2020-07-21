أخبار مصر | برلماني: ندعم الرئيس في كل خطواته لحماية الأمن القومي المصري والعربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ندعم الرئيس في كل خطواته لحماية الأمن القومي المصري والعربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم الرئيس السيسي في كل خطواته لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار متولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن وجود قوات معادية على حدودنا الغربية، سواء كانت تحت العلم التركي أو ميليشيات إرهابية أمر مرفوض تماما ويمثل خطر على الأمن القومي المصري، مضيفًا أنه يجب أن نعى أن أمن ليبيا من أمن مصر، وأمن مصر من أمن ليبيا، وأن حدودنا الغربية تبلغ 1150 كيلو متر مربع، وأن شعب مصر وليبيا شعب واحد وليس شعبين، ولذلك فسنقف وقفة رجل واحد بجيش مصر حتى تنزاح هذه الغمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر مُستهدفة مما يحدث في ليبيا؛ حيث إن تركيا تحاول الإضرار بمصر، مشيرا إلى أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث في ليبيا.

مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد



وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء أمس الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح قبل أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

