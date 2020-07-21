أخبار مصر | وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، لجان بنين سرس الليان والباجور وقراءات الباجور التابعين لمنطقة المنوفية الأزهرية، في اليوم الثالث عشر من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة البلاغة.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.

ونبه وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان على أن الصفحات التي تروج للغش هي الأخطر على مستقبل الطلاب، لأنها تخدعهم وتنشر امتحانات السنوات الماضية مما يؤثر على الطلاب لاعتمادهم عليها وترك المذاكرة، مؤكدًا أن الغش آفة خطيرة على المجتمع، كما أنه يؤثر على الطلاب الذين يذاكرون طوال العام، مما يتساوى من ذاكر بمن لم يذاكر وهذا ليس فيه أي عدل.

من جانبهم قدم الطلاب الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه المستمر له والسماع لمطالبهم والتوجيه بتنفيذها، كما أشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

واكد الأزهر الشريف دعمه للقيادة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، والتصدي لكافة التهديدات الخارجية، مشددا علي ضرورة الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وضرورة الاصطفاف والتكاتف يدا واحدة من أجل الوطن وجعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أو حسابات ضيقة.



ويشيد الأزهر بحرص مصر المستمر على الحلول السلمية كعقيدة راسخة للقوات المسلحة المصرية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وليبيا والأمة العربية من كل مكروه وسوء.