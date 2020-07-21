أخبار مصر | مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سانت كاترين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سانت كاترين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لمدينة سانت كاترين، يرافقه عدد من الوزراء لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة.

وكان مدبولي، عقد اجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.