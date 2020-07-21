أخبار مصر | المفتي يدعو لاغتنام العشر الأواخر من ذي الحجة في التقرب لله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المفتي يدعو لاغتنام العشر الأواخر من ذي الحجة في التقرب لله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى اغتنام أيام العشر من شهر ذي الحجة في التقرب إلى الله تعالى بكل ألوان الطاعات؛ كونَها من أفضل الأيام والليالي عند المولى عز وجل لقوله تعالى: {والفجر وليال عشر}.

وأضاف المفتي في كلمته اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول أيام العشر من شهر ذي الحجة 1441 هجريًّا التي تبدأ غدًا الأربعاء، أن أيام العشر من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، ومساعدة المحتاجين والفقراء، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.