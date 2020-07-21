أخبار مصر | وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحي الزيتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحي الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا، لاستعراض المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض البدائل التخطيطية لتطوير كنيسة العذراء، وتم اختيار المخطط المقترح للتطوير الذي يتوافق مع خطوط التنظيم المعتمدة بشارع طومان باي، بما يعمل على تحقيق السيولة المرورية وكفاءة الحركة بالمنطقة المحيطة بالكنيسة، مع التأكيد على توفير مواقف انتظار السيارات اللازمة لاستيعاب جميع المترددين وفقا للمعدلات التخطيطية داخل الموقع، وبما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المقترحة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير كنيسة العذراء، يهدف لإبرازها بالشكل اللائق بها، نظرا لأهميتها التاريخية، واستيعاب أعداد الزائرين من داخل مصر وخارجها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية فى محيطها، وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.