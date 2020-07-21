أخبار مصر | ضبط طالب متسبب في تداول إجابات الجبر والهندسة الفراغية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب متسبب في تداول إجابات الجبر والهندسة الفراغية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غرفة العمليات المركيزة بوزارة التربية والتعليم أنه بخصوص ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد بدء الامتحان بساعة، تم رصد الطالبة (ش. أ. ح) بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب (م.ح.أ) بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والطالب (م.أ.ق) بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب (ع.ح.ع) بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر على الإنترنت، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

وينتهي مارثون الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو الجاري، وهو عام استثنائي حيث تم عقد الامتحانات في ظل ظروف كورونا وسط تعقيم هائل داخل اللجان علي مستوي جمهورية مصر العربية ويخوض طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان الجبر والهندسة الفراغية وتعتبر شعبة علمي رياضة هي أخر شعبة تمتحن في الشهادة الثانوية غدا.

ويوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الكيمياء والفيزياء) وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

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وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

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وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، أما إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

ووجه رئيس عام الامتحانات السادة مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير لمادة علم النفس، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتورة فاطمة محمد رضا مدير عام تنمية مادة علم النفس والاجتماع، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع.