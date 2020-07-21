مصر | ضبط شخص بحوزته 30 كيلو جرام من مخدر البانجو بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 30 كيلو جرام من مخدر البانجو بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق – مقيم بمحافظة الغربية، حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (15 لفافة كبيرة من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في أقوى ضربة أمنية...ضبط 15 شخص وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط شخصين، حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700) ألف جنيه.

ونجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالى – هاتف محمول.

واستطاعت ضُبط بمسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، 11 طربة لمخدر الحشيش و70 قطعة لذات المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 800 جرام– ميزان- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول.

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واستطاعت ضبط 5 أشخاص "لإربعة منهم معلومات جنائية"، بدائرتى مركزى شرطة "السنبلاوين، دكرنس" بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 610 جرام- أسلحة بيضاء- ميزان- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول).

و أضطلعت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وقامت بضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 16 عبوة منشطات- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قنا بمحافظة قنا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

و أبرعت في ضبط أحد الأشخاص، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته ( 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأضطلعت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وبحوزته (عدد 17 طربة لمخدرالحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام- 300 قرص مخدر- فرد خرطوش و32 طلقة مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى– هاتف محمول).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.