مصر | إحباط محاولة جلب 60 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر بميناء سفاجا

نجح أمن الموانى وأجهزة وزارة الداخلية فى إحباط جلب نحو 60 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا البحري.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة موانى سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" إعتزام سائق بوكالة ملاحية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة للتوكيل المشار إليه أسفرت أعمالها عن ضبط (61) كيس تحوى كميات كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر.

بلغت (58285) قرص، مخفيه داخل كيس بلاستيكى يحوى مواد غذائية متنوعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ المختلفة للبلاد.

قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (35553850) خمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

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وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.