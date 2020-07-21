مصر | ضربات أمنية حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربات أمنية حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط عاطل – "له معلومات جنائية، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية، بمنطقة السحر والجمال دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزته (20 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول سلاح أبيض).

واستطاعت ضبط عاطل – له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، (90 قرص لمخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).

وقامت بضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما (5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،250 كيلو جرام – ميزان- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

و نجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأضطلعت في ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، وبحوزته (170 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض).

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واستطاعت ضبط أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (160 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بينما قامت بضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازتهما (55 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية، بدائرة قسمى شرطة "فيصل، الأربعين" بمحافظة السويس، بحوزتهما (350 جرام لمخدرالحشيش – 10 أقراص مؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وأثمرت الحملات عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، بمنطقة السحر والجمال دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (40 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

