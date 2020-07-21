مصر | وزير الداخلية يهنئ مدبولي وكبار قيادات القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ مدبولي وكبار قيادات القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

و تابعت البرقية:" ستظل ثورة الثالث والعشرون من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجًا فريدًا للإرادة الشعبية تحميها قواتنا المسلحة الباسلة صونًا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق تفاخر به الأجيال القادمة".

واختتمت:حفظ الله مصـر، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".



وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

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وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.