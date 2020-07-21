مصر | وزير الداخلية يهنئ السيسي و عبدالعال بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ السيسي و عبدالعال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة".

وتابعت البرقية: "يـُجسد الإحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو فى كل عام تخليدًا لملحمة فى سجل النضال الوطنى عندما وقف الجيش المصرى معبرًا عن الشخصية المصرية الأبية التى كانت ومازالت تـُناضل من أجل إعلاء قيم الإستقلال والعدالة والحرية واليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن المفدى فى الإرتقاء نحو التنمية والإزدهار.. بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم".

وأضافت البرقية:"حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر قائدًا مظفرًا.. وجعل لمسيرتكم الوطنية المعطاءة من نصرته تـَعالى السند والعماد.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير ".



كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب.

جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد".

وأضافت البرقية:" تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان.. ويأتى إحتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان.. فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة.. إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير".

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.