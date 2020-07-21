مصر | كوكتيل مخدرات.. اعترافات مثيرة لديلر الوراق لاتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكتيل مخدرات.. اعترافات مثيرة لديلر الوراق لاتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط عاطل" له معلومات جنائية" بحوزته ١٧ طربة حشيش و١٠٠ قرص مخدر وسلاح بمنطقة الوراق، وأدلى المتهم باعترافاته بإتجاره في المخدرات من أجل الثروة، وكان يقوم بتخزينها في منزله.

وأوضح المتهم في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة المخدرات على أصدقائه بالمنطقة، عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات عن طريق سيارة، وذلك من أجل الثروة، بالاضافة لضبطه بسلاح ناري للدفاع عن النفس، ومبالغ مالية تصل ل ٥ آلاف جنيه مقابل الاتجار.

وتمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته على ١٧طربة حشيش و١٠٠ قرص مخدر، بالاضافة الي سلاح ناري وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الهيروين

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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