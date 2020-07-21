مصر | الإدارية العليا: حرية التعبير في وسائل الإعلام مشروطة بالحس الوطني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا: حرية التعبير في وسائل الإعلام مشروطة بالحس الوطني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص برئاسة المستشار عبدالعزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا في الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا، برفض الطعن بإجماع الاَراء المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ضد أحمد عبدالحي السنديوني وتأييد حكمًا تاريخيًا أصدرته محكمة القضاء الإدارس بكفر الشيخ بجلسة 7 اغسطس 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية ضد نظام حكم الإخوان يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أغسطس 2014 قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينه فى عهد الإخوان بنقل المدعى من مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا ووقف تنفيذ قرار نقله من طنطا إلى أسيوط الصادر فى أكتوبر 2013 باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة، ولاستخدام المدعى حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه.

قالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى حكمها المؤيد بحكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا أن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وذلك انطلاقا من أن الديمقراطية وهى الوصف الاول لنظام الحكم إنما هى ديمقراطية جميع أفراد الشعب طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين

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وأضافت المحكمة أن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو اساءة استعمال الحق، لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.