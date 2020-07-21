شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: البت فى طلبات التصالح بمخلفات البناء خلال شهرين كحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية التعامل الجاد والحازم مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وسرعة البت فى الطلبات التى سبق تقديمها أو التى جارى تقديمها من قبل المواطنين حاليا وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا وذلك فى موعد غايته شهرين .

جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة مع رؤساء اللجان الفنية المُشكلة للبت فى طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات فى طلبات التصالح المقدمة، ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان الفنية، بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

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وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز و رؤساء اللجان، ضرورة انعقاد اللجان ثلاثة أيام أسبوعيا وإعداد تقرير دورى و بيان بالطلبات التى تم قبولها والطلبات التى رفضت مشددا على عدم قبول الطلبات الخاصة بالمخالفات والحالات التى لا يجوز التصالح فيها كما تطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى مخالفات الجراجات مشددا على عدم التصالح على مخالفات الجراجات التى يمكن إعادتها إلى حالتها وإعادة استخدامها وباستثناء الحالات التى يستحيل إعادتها مرة أخرى لحالتها .

وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التى تواجه عملهم سواء أثناء البت فى طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل هذه المعوقات .

وفى نفس الإطار أكد محافظ الجيزة ان مجهودات ازالة مخالفات البناء مستمرة على مستوى المحافظة ولن تتوقف لردع المخالفين وتحقيق الانضباط.