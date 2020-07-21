شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل سانت كاترين فى جولة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل لمدينة سانت كاترين يرافقه عدد من الوزراء لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.