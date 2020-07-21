شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: حققت إنجازات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

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وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة فى وجدان الشعب المصرى، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وفي برقيته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تشمله عناية المولى عز وجل؛ كي تتحقق على يديه تطلعات الشعب المصريّ العظيم من تقدم ورقي وازدهار.