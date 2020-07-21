شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يحتجز 20 راكبا كرهائن فى حافلة بغرب أوكرانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة المحلية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن رجلا استولى على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها رهائن في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا.



الأمن الأوكرانى أمام الأتوبيس

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة. ولم تعرف بعد مطالبه.

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قوات الأمن الأوكرانية تقف أمام الأتوبيس

وقالت الشرطة إنها أغلقت وسط المدينة.