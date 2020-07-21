- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يحتجز 20 راكبا كرهائن فى حافلة بغرب أوكرانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة المحلية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن رجلا استولى على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها رهائن في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا.
الأمن الأوكرانى أمام الأتوبيس
وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة. ولم تعرف بعد مطالبه.
قوات الأمن الأوكرانية تقف أمام الأتوبيس
وقالت الشرطة إنها أغلقت وسط المدينة.
مدرعة تابعة للأمن الأوكرانى تقف فى محيط الحادث
كانت هذه تفاصيل خبر مسلح يحتجز 20 راكبا كرهائن فى حافلة بغرب أوكرانيا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.