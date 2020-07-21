شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى إنشاءات سوق التونسى تمهيدا لافتتاحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محافظة القاهرة من إنهاء تشطيبات سوق التونسى الجديد بحى البساتين، والذى من المقرر أن يستقبل الباعة الموجودين ب7 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، وتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ما تم تنفيذه بسوق التونسي الحضاري الجديد والذي أوشك على الانتهاء، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء وخط مياه الحريق حتى يتسنى تمهيد الطرق الداخلية والخارجية تمهيدا للافتتاح.

كما أجرت نائب المحافظ جولة بمحطة المناولة الجديدة والتى تم نقلها من البساتين بجوار سوق التونسي الحضاري الى مكانها الجديد على الاوتوستراد بالجهة الشرقية بجوار جراج محافظة القاهرة، حيث من المقرر أن تعمل بأحدث طراز وهي الوحيدة في مصر التي تعمل بطريقة ميكانيكية بدون تدخل بشرى.

وأشارت إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمشروع لتوصيلها في خط الصرف الصحي الفرعية بالشارع، كما أكدت أنه جارى عمل الانترلوك وتركيب الأعمدة بالجزء الخارجي للمناولة.

وبدأت محافظة القاهرة منذ عامين فى إنشاء مجمع أسواق التونسى على مساحة تقارب الـ60 ألف متر مكعب ليستوعب 7 أسواق عشوائية، وهى 5 أسواق بسوق التونسى القديم، بالإضافة إلى سوق السيارات وسوق الخردة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان، انتهت من 90% تقريبا من الإنشاءات، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مبانى على مساحة 45 ألف متر تقريبا، تضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.

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وكان سوق التونسى بمنطقة التونسى بالقاهرة، أحد القنابل الموقوتة، والتى تتعرض للعديد من الحرائق والخسائر، حيث يضم السوق عدة أنشطة تشكل 5 أسواق عشوائية، وهى سوق الأدوات الصحية والسيراميك وسوق الموبيليا والاثاث المستعمل، وسوق الألمونتال ومواد البناء ، وجميعها أنشطة عشوائية موجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعى، وهو ما جعل الدولة تفكر فى نقله وإيجاد بديل آمن مع عدم الإضرار بمن يعمل به والحفاظ على فرص العمل بالسوق.

وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيها حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أنه يتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة.