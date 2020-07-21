شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدارس لجان الثانوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، ووجود رجال قسم مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة في محيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة، لمواجهة حالات التحرش الجنسي ومضايقات الطالبات، ورفعت مديرية أمن القاهرة، درجة الاستعداد لتأمين آخر أيام امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2020.

وشدد اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدا على ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور أو أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

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ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو الماضى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.